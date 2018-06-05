Сегодня, 5 июня, в Киеве прошло общее собрание команд-членов Украинской профессиональной лиги (УПЛ), на котором аттестаты получили команды-новички Львов, Десна и Полтава.

Кроме этого, УПЛ утвердила и календарь первого этапа чемпионата Украины сезона 2018/2019.

Об этом в своем Facebook сообщил исполнительный директор УПЛ Святослав Сирота и выложил график матчей.

Фото: facebook.com/ssyrota

В первом туре, чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с очень амбициозным новичком УПЛ - "Десной". А "Динамо", также на выезде, откроет чемпионат матчем с "Ворсклой".

Между собой гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" сыграют уже в третьем туре в Киеве.

Красным цветом в расписании выделены домашние матчи. После 11-го тура команды сыграют в том же порядке и во втором круге, но со сменой хозяев поля.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Динамо" перейдет бразильский полузащитник Че Че.