Десна - Шахтер и Ворскла - Динамо. УПЛ утвердила календарь первого этапа чемпионата Украины
Сегодня, 5 июня, в Киеве прошло общее собрание команд-членов Украинской профессиональной лиги (УПЛ), на котором аттестаты получили команды-новички Львов, Десна и Полтава.
Кроме этого, УПЛ утвердила и календарь первого этапа чемпионата Украины сезона 2018/2019.
Об этом в своем Facebook сообщил исполнительный директор УПЛ Святослав Сирота и выложил график матчей.
Фото: facebook.com/ssyrota
В первом туре, чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с очень амбициозным новичком УПЛ - "Десной". А "Динамо", также на выезде, откроет чемпионат матчем с "Ворсклой".
Между собой гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" сыграют уже в третьем туре в Киеве.
Красным цветом в расписании выделены домашние матчи. После 11-го тура команды сыграют в том же порядке и во втором круге, но со сменой хозяев поля.
Ранее "Страна" сообщала, что в "Динамо" перейдет бразильский полузащитник Че Че.