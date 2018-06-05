Служба безопасности Украины не передавала СМИ список 47 возможных жертв террористов, который сегодня опубликовала "Страна".

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, пишут "Украинские новости".

"СБУ никому ничего не передавала. Список - тайна следствия", - сказала она.

При этом она не стала комментировать подлинность списка, который был обнародован "Страной", поскольку с ним не знакома.

29 мая СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб.

Правоохранительные органы предложили 47 людям из списка возможных жертв террористов обеспечить их охраной из-за угрозы их жизни.

Ранее "Страна" сообщала, что названы имена девушек-журналисток, которые вошли в "расстрельный список Кремля".

Также Порошенко назвал обоснованными методы СБУ в деле с "воскрешением" Бабченко.