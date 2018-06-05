В Черновцах контрактник Вооруженных сил Украины с пистолетом в руках ограбил женщину на 400 гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черновицкой области.

Нападение произошло возле остановки общественного транспорта по улице Главной.

Полиция выяснила, что к 20-летней девушке посреди улицы сзади подошел неизвестный мужчина и приложил к спине предмет, похожий на пистолет.

Угрожая оружием, нападавший вытащил из сумочки своей жертвы 400 гривен. Далее злоумышленник направился к центральному автовокзалу и на автомобиле такси уехал в неизвестном направлении.

Оперативники выяснили, что неизвестный нападавший поехал в военную часть в районе Садгоры. Вскоре правоохранители установили и личность нарушителя - 21-летний уроженец Глубокского района, который по контракту проходит военную службу в Вооруженных силах Украины.

Парень признался полицейским в содеянном и добровольно выдал пистолет и отобранные у потерпевшей деньги.

Сотрудники полиции задержали мужчину. По факту нападения следователи открыли уголовное производство по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Фото: cv.npu.gov.ua

Фото: cv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о резком росте преступности среди военнослужащих.

Ранее в Черновцах задержали бандитов, укравших из банкомата 700 тысяч гривен.

Напомним также, что мужчина в Черновцах ограбил обменку, чтобы заплатить долг по кредиту.