В Черновцах контрактник с пистолетом отобрал у женщины 400 гривен
В Черновцах контрактник Вооруженных сил Украины с пистолетом в руках ограбил женщину на 400 гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черновицкой области.
Нападение произошло возле остановки общественного транспорта по улице Главной.
Полиция выяснила, что к 20-летней девушке посреди улицы сзади подошел неизвестный мужчина и приложил к спине предмет, похожий на пистолет.
Угрожая оружием, нападавший вытащил из сумочки своей жертвы 400 гривен. Далее злоумышленник направился к центральному автовокзалу и на автомобиле такси уехал в неизвестном направлении.
Оперативники выяснили, что неизвестный нападавший поехал в военную часть в районе Садгоры. Вскоре правоохранители установили и личность нарушителя - 21-летний уроженец Глубокского района, который по контракту проходит военную службу в Вооруженных силах Украины.
Парень признался полицейским в содеянном и добровольно выдал пистолет и отобранные у потерпевшей деньги.
Сотрудники полиции задержали мужчину. По факту нападения следователи открыли уголовное производство по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Фото: cv.npu.gov.ua
Фото: cv.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о резком росте преступности среди военнослужащих.
Ранее в Черновцах задержали бандитов, укравших из банкомата 700 тысяч гривен.
Напомним также, что мужчина в Черновцах ограбил обменку, чтобы заплатить долг по кредиту.