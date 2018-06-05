Сегодня, 5 июня, на 63-м году жизни скончался украинский писатель, кандидат филологических наук, издатель Петр Иванович Сорока.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Тернопольской областной организации Национального союза писателей Украины Валентина Семеняк.

"Друзья, печальная весть. Только что звонила жена поэта и писателя Петра Ивановича Сороки. Петра Ивановича больше нет. Панихида состоится сегодня в 20:00 в его родном селе Петрики", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Как сообщает Терноград, писатель последние дни своей жизни провел в реанимации, для него был объявлен сбор редкой IV группы крови.

О трагическом известии сообщают и знакомые писателя.

Сорока родился 6 января 1956 в с. Грицевцы Збаражского района Тернопольской области. Окончил Кременецкое медицинское училище, а затем филологический факультет Тернопольского педагогического института. Работал в районных газетах. А с 2001 года стал преподавать в вузе, где сам получал образование.

Сорока был председателем правления областного литературно-просветительского общества "Галицко-Волынское братство", основателем и редактором просветительско-издательского общества "Пегас", частного издательского предприятия "Сорока".

Писатель был обладателем множества наград и премий. На счету Сороки десятки художественных книг и несколько монографий.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове умерла правнучка Ивана Франко.

Также убийство Олеся Бузины. "Дело чести" Порошенко, в котором нет ответов на главные вопросы.