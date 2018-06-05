В Одессе на лидера местной ячейки "Автомайдана" Виталия Устименко напали неизвестные, когда он выходил из редакции "Громадського ТВ". Он ранен в бедро ножом. Об этом сообщает "Думская".

По словам активиста, нападение произошло возле редакции "Общественного телевидения".

"Мы вышли с другом из редакции "Громадського ТВ" и через 10 метров сзади на меня напали двое мужчин спортивной внешности, они нанесли несколько ударов, повалили на землю и, по всей видимости ножом, или чем то острым нанесли удар по почке, так как в районе почки у меня колотая рана. Я не знаю нападающих", - рассказал активист.

Виталий Устименко подозревает, что нападавшие пытались ударить его ножом в почки, но не попали.

Фото: facebook.com/automaidan

Фото: facebook.com/automaidan

Фото: facebook.com/automaidan

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