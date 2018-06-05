Футбольное безумие на планете набирает обороты. И в главной футбольной стране мира пошли на радикальные уступки государственным служащим, чтобы они смогли посмотреть матчи с участием "пентакампеонов". Понять логику правительства Бразилии легко - все-равно работы не будет.

Бразильским госслужащим разрешили сокращенный график во время матчей ЧМ - 2018 с участием национальной сборной.

Как передает ТАСС, такое распоряжение было опубликовано в газете Diario Oficial da Uniao - официальном издании исполнительной власти Бразилии.

Эта мера касается только тех служащих, которые работают в бразильских федеральных учреждениях и подчиняющихся им структурах. Дело в том, что из-за разницы во времени с Россией для бразильских телезрителей начало спортивных встреч будет приходиться на дневные часы. В те даты, когда матчи бразильской сборной запланированы на утро по местному времени, официальный рабочий день госслужащих будет начинаться в 14:00 (20:00 по Киеву). А в другие числа, когда соревнования будут начинаться во второй половине дня, сотрудники смогут покинуть учреждения в 13:00 (19:00 по Киеву).

Пропущенные часы госслужащие должны будут отработать после окончания турнира, но не позднее 31 октября этого года. Кроме того, власти обязали ответственных лиц не допустить полной приостановки работы всех государственных учреждений. "Руководители федеральной государственной администрации должны обеспечить непрерывное предоставление услуг, которые считаются жизненно важными", - говорится в опубликованном постановлении.

Ранее в министерстве труда Бразилии предупредили, что не намерены объявлять дни матчей общенациональными выходными. При этом власти отметили, что каждый работодатель - будь то государственное предприятие или частная компания - вправе самостоятельно определить, можно ли разрешить сотрудникам отсутствовать на рабочем месте в период турнира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира сыграет против команд Сербии, Швейцарии и Коста-Рики.

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