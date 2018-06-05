Российский "Газпром" заявил, что знает о действиях "Нафтогаза" в Нидерландах по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража, но не получали никаких официальных уведомлений об результатах.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес. На сегодняшний день никакие официальные уведомления в рамках этой процедуры в "Газпром" ни от кого не поступали", — утверждают в компании.

При этом отмечается, что "Газпром" готов и будет защищать свои права "в соответствии с применимым законодательством".

Комментарий "Газпрома" на заявление "Нафтогаза" об аресте его активов в Нидерландах практически слово в слово повторяет комментарий к новости об атаках на его активы в юрисдикции Швейцарии.

Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что голландские активы ПАО "Газпром" были арестованы для выплаты НАК "Нафтогаз" 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

В Нидерландах, согласно отчетности "Газпрома" за первый квартал года, расположены шесть подконтрольных ему предприятий.

В их числе дочерняя компания South Stream Transport B.V., которая реализует проект "Турецкий поток". Также в Нидерландах находится Gazprom Holding Cooperatie U.A., через которую "Газпром" владеет компаниями Gazprom Finance B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., и Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза". За задолженность будут начислять проценты - 526 тыс. долл. в день начиная с 1 марта.

Однако "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что Нафтогаз переслал Газпрому свою позицию по транзиту газа в 2020–2028 годах.

Также в Швейцарии начали арест активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза".