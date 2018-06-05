Президент России Владимир Путин считает, что Украина может предоставить Донбассу статус территории с широкими полномочиями, как в свое время Россия поступила с Чечней.

Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, сообщает сайт Кремля.

Ставя вопрос об аннексии Крыма, журналист спросил, могли бы люди в Чечне, в Дагестане и Ингушетии также организовать референдум и отделиться от России или организовать исламский халифат у себя на территории.

Путин ответил, что "радикальные элементы" Аль-Каиды "и хотели в принципе оторвать эту территорию от Российской Федерации ..., но сам чеченский народ на выборах пришел к совершенно иному выводу ... после всяких кровавых событий все-таки .. . подписал договор с Российской Федерацией".

"Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о предоставлении Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет высокий уровень их самостоятельности в рамках России", - сказал Путин.

Он добавил, что так же мог поступить и Киев с Донбассом.

"То же самое можно было бы сделать и в Украине относительно Донбасса. Почему это не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать употребление языков иностранных меньшинств в Украине, имею в виду не только русской, но и румынской, и венгерской, и польской ", - сказал Путин.

Как сообщала "Страна", комитет Рады согласился продлить особый статус Донбасса с одним условием.

Также "Страна" писала, что Конституционный суд помог президенту отложить особый статус Донбасса.