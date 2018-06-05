Глава Института национальной памяти Дмитрий Вятрович отправил народному депутату Дмитрию Булаху письмо с требованием демонтировать памятники и мемориальные доски в честь маршала Георгия Жукова.

Вятрович назвал несколько причин для этого, в частности, подавление крестьянского восстания на Тамбовщине в 20-х годах прошлого века. Также "своими приказами он обрек на уничтожение сотни тысяч украинцев, призванных в 1943 году", пишет Вятрович. В Институте также недовольны работой Жукова на посту командующего немецкой окуппационной зоной после войны. Еще Вятрович обвиняет маршала в том, что на организованных им учениях в Одесской области "от 45 до 60 тысяч солдат были подвергнуты действию радиации".

"Страна" решила выяснить, где есть в мире памятники и улицы Жукова.

Оказалось, большинство их находится в России, Беларуси и Молдове. Что касается других стран, то памятных мест, связанных с маршалом Победы, нашлось всего три.

Один из них был установлен в Германии, а точнее в пригороде Берлина Карлсхорсте, где 9 мая 1945 года состоялось подписание окончательной капитуляции нацистской Германии.

Бюст Жукову открыли в этом году 8 мая. На торжественной церемонии присутствовали чиновники из России и Германии, а также российские ветераны второй мировой войны. На церемонии выступал коллектив с русскими народными песнями.

Еще один памятник обнаружился в столице Монголии Улан-Баторе. Монумент находится на одноименном бульваре, а рядом находится и музей маршала Жукова.

Закладка памятника проводилась в день открытия музея Жукова В 1979 году - в год сорокалетнего юбилея советско-монгольской победы на Халхин-Голе. Торжественное открытие трехметрового монумента произошло спустя два года. Это красный гранитный бюст на фоне перевернутой трапеции с высеченной звездой и надписью "Памяти Г.К.Жукова".

Интересно, что это первый памятник советскому полководцу – в Москве такой появился позже. До сих пор тут ежегодно проходит традиционная церемония возложения венков.

Что касается музея, то он расположен в здании, где Жуков жил вместе с семьей с сентября 1939 года по май 1940 года.

Музей включает в себя три зала-экспозиции, в которых представлены исторические фотографии, личные вещи, материалы из советских, монгольских и японских военных архивов, письма и некоторые предметы, принадлежавшие семье маршала.