Во вторник, 5 июня, в Харькове проверяют информацию о заминировании пяти бизнес-центров.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило около 12:10. В сообщениях было указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений. Проверка продолжается.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Как сообщают пользователи соцсетей, три из пяти "заминированных" бизнес-центров - это "Протон", "Авалон" и "50-я параллель", отмечает NewsRoom.

Напомним, что 4 июня во Львове в очередной раз "заминировали" пять бизнес-центров.

Как сообщала "Страна", 29 мая в Киеве эвакуировали рынок на метро "Лесная" из-за сообщения о минировании. Эвакуировали около тысячи человек.