В Одессе появилась странная социальная реклама, которая призывает любителей справить нужду прямо на улице "дотерпеть до дома".

Об этом сообщает ТСН.ua.

Деликатной проблемой неравнодушные одесситы прониклись накануне высокого туристического сезона. Социальная реклама использовала смелый слоган "Дотерпеть до дома" и изображение человека, который хочет в туалет. Постеры появились на улицах города.

Впрочем, мнения одесситов по этому поводу разделились. Часть с требованием полностью согласна, остальные возмущены формулировкой рекламы и жалуются на нехватку туалетов в туристическом городе.

"Мы призываем людей быть максимально культурными. Мы пытаемся заставить людей задуматься, что все начинается с самого себя", - говорят активисты.

Фото: tsn.ua/vypusky

Фото: tsn.ua/vypusky

Как сообщала "Страна", у киевских туалетов появился обзорный аккаунт в Instagram.

Также "Страна" писала, что петиция о создании в Киеве сети дешевых туалетов набрала более 10 тысяч голосов.