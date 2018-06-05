Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал публикацию украинскими властями списка так называемых "изменников" с именами журналистов. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам Дезира, подобные действия "неприемлемы и опасны".

"Это может иметь серьёзные последствия для безопасности журналистов. Я призываю власти вмешаться и прекратить такую практику, особенно ту, которой занимаются представители властей, учитывая уязвимую и трудную среду на Украине в данный момент", - написал Дезир в обращении к украинским властям.

Он подчеркнул, что журналисты должны иметь возможность "свободно и открыто выражать свое мнение".

"Называть изменниками тех, кто выражает критическое мнение, значит, подвергать их большому риску, этого нельзя допускать", - добавил Дезир.

Напомним, вскоре после того, как было объявлено о том, что Аркадия Бабченко на самом деле никто не убивал, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган выложила пост, в котором привела длинный перечень блогеров и журналистов, которых обвинила в "зрадофилии".

Ранее "Страна" публиковала оказавийся в руках спецслужб после инсценировки убийства журналиста Бабченкоа "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров.

Также мы сообщали, что скандально известную писательницу Ницой вызвали в СБУ как фигуранта "списка Бабченко", а она устроила там разнос за русский язык.