В Киеве 8 июня в парке Партизанской Славы Дарницкого района планируется поставить новый рекорд Украины по одновременному вскармливанию грудничков.

Об этом сообщает сайт журнала "Твой малыш"- организатора мероприятия.

"8 июня, на территории пространства для семейного отдыха Kacheli в столичном парке Партизанской Славы будет поставлен рекорд Украины "Самое массовое грудное вскармливание в общественном месте". Для установления рекорда нужно минимум 100 мам с детками, но мы планируем намного больше!"- сказано в сообщении.

Помимо этого, будет проведен семинар, на котором будут подыматься важные вопросы. Например, как кормить малыша и как питаться самой; как кормить ребенка грудью так, чтобы было полезно малышу и комфортно маме; как правильно вводить прикорм и другие.

Мероприятие начинается в 12:00.

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