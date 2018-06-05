До старта чемпионата мира - 2018 в России осталось девять дней. Команды готовятся к выезду в свои лагеря, а журналисты всего мира уже в предвкушении главного спортивного события планеты.

В Украине матчи Мундиаля покажет телеканал Интер и уже стало известно, кто будет комментировать для украинцев футбольные поединки ЧМ-2018.

Как передает официальный сайт канала работать в телестудии будет Роман Кадемин - известный телеведущий и спортивный журналист, комментатор чемпионата мира - 2006 и зимних Олимпийских игр-2014.

Роман Кадемин рассказал, что значит этот вызов лично для него и о том, кто будет ему помогать освещать футбольные битвы на полях России.

Роман Кадемин, фото: inter.ua

- Роман, вы будете комментировать ЧМ - 2018. Что это значит прежде всего для вас?

- Во всем телевизионном мире каналы в буквальном смысле сражаются за приобретение ТВ-прав на показ этих соревнований. И для меня огромная честь быть причастным к такому грандиозному событию. Однако я понимаю, насколько высока ответственность перед зрителем. Наши болельщики должны получить не только красивую картинку, но и качественный, профессиональный комментарий.

- Как вы относитесь к заявлениям некоторых спортивных комментаторов, что они отказываются комментировать чемпионат мира по футболу-2018?

- Как минимум, я нахожу это странным. Это реально упущенная возможность быть сопричастным историческому моменту, реализовать свои творческие амбиции перед такой масштабной аудиторией. Другого такого шанса может не быть. Общаясь с коллегами, вижу, как горят их глаза. И мне очень жаль тех, кто этого не понимает.

- Вы ведь и ранее комментировали футбольные матчи?

- У меня уже был опыт работы во время ЧМ - 2006 в Германии. Тогда, как и сейчас, телеканал Интер был также официальным вещателем на территории Украины. Я работал с места события. Кроме этого, в разные годы был комментатором матчей национальной сборной Украины в отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы. Работал либо один, либо в паре с кем-то из коллег.

- На ЧМ-2018 вы будете работать один или с другими комментаторами?

- Да, я буду работать в профессиональной команде. Вместе со мной матчи будут комментировать Александр Тынгаев, Александр Сукманский, Юрий Кириченко. Кроме того, мы планируем привлекать к комментариям звезд футбола и авторитетных экспертов.

- В чем особенность приближающегося чемпионата? Чем в этом году он будет отличаться от предыдущих?

- Каждый новый чемпионат мира несет какие-то новшества. Вот, например, на грядущем Мундиале будет интересно понаблюдать за введением системы видеоповторов. У этой идеи есть как противники, так и сторонники. Первые ссылаются на статистику: мол, в большинстве случаев судьи принимают правильные решения, а видеоповторы снизят динамику игры. Другие же приводят примеры, когда судьи допускают грубейшие ошибки, которые кардинально влияют на результат матча. К сожалению, жертвой такой ошибки на Евро - 2012 стала и сборная Украины. Помните, тогда в матче против Англии венгерский судья Кашшаи не засчитал чистый гол Марко Девича? Это привело к тому, что Украина прекратила выступление на домашнем Евро. Также на ЧМ - 2018 в дополнительное время можно будет делать еще одну замену игрока.

- За кого из 32 сборных будете болеть вы?

- Я, наверное, удивлю вас: мне очень симпатична сборная Исландии. За последние пять лет команда сделала колоссальный прорыв. Своим порядком и игровой дисциплиной они превосходили многих именитых соперников. Чего стоит победа над Англией в четвертьфинале Евро - 2016.

- Ваш прогноз, кто имеет наибольшие шансы выиграть чемпионат?

- Прогнозы - очень тонкая вещь. Я бы не хотел забегать так далеко. Очень интересным будет групповой раунд. И вот здесь совершенно точно будут сюрпризы. Этим и хорош футбол: его сложно предугадать. А выиграют от чемпионата в первую очередь болельщики.

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