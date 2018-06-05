"Страна" сегодня опубликовала список из 47 украинских журналистов и блогеров, которые, как утверждает СБУ, находятся в опасности. Их, по данным Киева, собираются убить российские спецслужбы. Украинские силовики говорят, что добыли этот документ во время работы по делу Аркадия Бабченко.

Список до публикации в "Стране" показывали только его фигурантам - да и то, под подписку о неразглашении информации. Впрочем, многие из них и не скрывали, что ходили в СБУ на беседу. Таким образом основные имена из списка стали известны уже на днях.

В то же время, по данным источников "Страны" в СБУ, подозреваемый в организации убийства Бабченко Борис Герман утверждает, что передал этот документ 21 мая своему куратору из контрразведки - некоему Дмитрию (официально власти это отрицают). Сам же список он якобы получил от своего московского знакомого, представителя некоего "личного фонда Путина" Пивоварника.

"Страна" собрала реакцию на публикацию "расстрельного списка" и проанализировала этот документ.

Странности "списка на ликвидацию"

После публикации "Страной" списка его начали живо обсуждать в соцсетях. Многие заявили, что документ выглядит как составленный впопыхах, "на коленке", о чем говорит целый ряд признаков.

Главный из них - список не выглядит как оформленное задание. Он даже не выстроен в какой-то логической или хотя бы алфавитной последовательности, а данные не унифицированы: так, у кого-то из фигурантов указан адрес, а у кого-то нет. У кого-то есть отчество, у кого-то - нет.

Интересный штрих: у журналиста Павла Казарина в списке зачем-то указан его симферопольский адрес - хотя общеизвестно что он уже давно живет в Киеве. Да и сложно поверить, что украинского киллера стали бы ориентировать на крымский адрес, находящийся под контролем российских властей - да еще и очевидно "пустой".

Вывод напрашивается один - адрес добавили "для достоверности": ведь Казарин всё равно по нему не проживает. В то же время у большинства фигурантов списка не указан даже город, в котором они реально находятся.

Адрес - это важный пункт для подготовки убийства. Но его в списке нет. Зато там указана совершенно бесполезная информация - годы рождения почти всех фигурантов.

Это, наверное, чтобы киллер не спутал ту же Ларису Ницой с ее более молодой (или старой) тезкой - так видится логика составителей этого документа. Хотя более логично, что убийца бы ориентировался на фото жертвы при ее идентификации, а не на дату рождения.

Другой пример - журналист Александр Михельсон, который попал в список, находится в реабилитационном центре на лечении от алкозависимости. Об этом журналист писал на своей странице в социальной сети Facebook еще 18 апреля.

"Чтобы решить проблему раз и навсегда, я согласился на идею друзей и родных - пойти в один из отечественных негосударственных реабилитационных центров... Теперь я, взвесив все, решил остаться здесь на месяц-другой для полных психологических гарантий", - написал он.

Еще одной претензией к списку стала кажущаяся бессистемность подбора "жертв" - наряду с действительно крупными фигурами украинского медиарынка, там оказались достаточно скромные блогеры, не делающие особой погоды на информационном фронте.

Так, например, "в списках не значатся" одиозные блогеры "Миротворца", которые более популярны, чем многие фигуранты списка. Например, у Мирослава Олешко в Facebook более 30 тысяч подписчиков - тогда как Ян Валетов, угодивший в документ, не имеет и 20-ти. Странная выборка для российских спецслужб.

Ну и вишенка на торте - в списке нет... самого Аркадия Бабченко, из-за которого все и началось. Возможно, Борис Герман успел его вычеркнуть сразу после "убийства". По другой информации - список был у СБУ уже в мае, когда Бабченко был "еще жив".

"Этот изотоп писали в Киеве"

Журналист Андрей Портнов удивлен все той же бессистемностью данных в списке:

"Друзья, не знаете, а зачем преступники возле каждой фамилии журналиста год рождения и отчество написали? Для идентификации? Чтобы перед убийством сверить год, день рождения и полные паспортные реквизиты? Чтобы случайно не убить однофамильца с другим годом рожденья? Или перед убийствами они планировали проверять паспортные данные жертв? Или к списку с реквизитами рождения прилагались ещё фото с нумерацией соответствия в списке? Или потому что этот список тупые клоуны из СБУ сами написали?"

"Прочитал список-47. Этот изотоп писали в Киеве по принципу, кто там жёстко в адрес Москвы когда-либо высказывался", - предполагает журналист Андрей Блинов.

Другие обращают внимание на малоизвестность некоторых персон из списка.

"Страна обнародовала "список 47". Завидую Путину - он знает о существовании людей, о существовании которых не знаю я", - иронизирует журналист Вячеслав Чечило.

"Не знаю часть людей из "списка 47"( откуда же в России их должны знать?", - вторит ему Валерия Егошина.

Также в соцсетях заметили отсутствие в списке Аркадия Бабченко.

"Если это правда "расстрельный список" от СБУ - значит, сейчас с нас кто-то смеется в Кремле.

Потому что это не может быть правдой. ... Как резонно заметил один мой друг: а где, собственно, там Бабченко. Очень, очень смешно", - отметила отсутствие "виновника торжества" Татьяна Высоцкая.

"По мотивам "расстрельного списка", опубликованного Страной, возник вопрос. А почему, собственно, в нем Аркадия Бабченко нет?", - задается тем же вопросом журналист Сергей Щербина.

"В клоунаде со списком врагов РФ что-то не клеится.

Настораживает, что в так называемом расстрельном списке, составленным чуть ли не лично Путиным, очень много публичных личностей, критикующих Порошенко.

Зачем Путину их убирать, если они уже полезны - если, по логике СБУ, Порошенко - главный враг планов РФ.

Но, под предлогом угрозы жизни, к этим людям очень удобно приставить охрану, которая на самом деле будет ничем другим, как слежкой от СБУ.

А если откажутся от охраны - додумайте сами...", - пишет в Facebook медиаконсультант Александр Климашевский.

"Публикация "расстрельного списка" СБУ дала вторую жизнь хештегу #меняневзяли", - пишет банкир Виктория Страхова.

"Почитал список "подготовленных к убиению" журналистов.

Понял, что российские киллеры узнают жертву никак иначе, как по дате рождения. А если серьезно - то этот список даже не писали.

Просто скопировали список пресс-службы с днями рождения, перемешали. И получили очередное говно, которое нам пытаются скормить в виде "победы украинских спецслужб".

А фамилии... За исключением нескольких журналистов, непонятно каким образом упомянутых в #говносписке - это набор маргиналов, неудачников, прислужников и просто чертей рогатых.

Их и убивать-то не нужно.

Как журналисты они все уже давно мертвы", - пишет журналист Александр Дубинский.

Комментируют публикацию и герои "списка". Так, писатель Юрий Винничук явно не выглядит человеком, который опасается покушения:

"Ну, все, нас разоблачили. Правда, почему-то все время речь о журналистах, хотя там три писателя. Короче, видите меня в городе - не подходите, потому что охрана может испортить вам настроение. Кроме того, я вооружен и очень опасен. Гррррррр!"

При этом позже Винничук написал, что не считает список выдумкой СБУ. По его мнению, у власти не может быть цели "взять под контроль" указанных в списке людей - потому что большинство из них и так лояльны к этой власти - включая самого писателя.

А вот блогер Алена Яхно недовольна, что СБУ раскрыла ее возраст:

"Уважаемое СБУ, я тут молоденькой притворяюсь, а теперь из-за вашей утечки все знают мой возраст.

Шо за неподобство!"