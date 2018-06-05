Долинский райсуд Ивано-Франковской области признал виновным ранее судимого 24-летнего жителя села Витвица в особо жестоком обращении с животными и назначил наказание с реальным сроком лишения свободы. Его осудили на пять лет лишения свободы.

Об этом пишут "Факты".

3 января он встретил на улице своего соседа, который пригласил его в гости. Они выпили водки, а вернувшись домой, осужденный вспомнил, что две собаки соседа постоянно на него лают на него и пытаются укусить. Разозлившись он решил убить их, не откладывая.

Ночью он вошел в соседский двор и убил собак. О произошедшем он рассказал своему знакомому, а через день к нему приехали сотрудники полиции.

На судебном заседании подсудимый признал вину.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. До 2017 года за подобное преступление грозил штраф или арест на полгода, но позже Верховная Рада ужесточила наказание за жестокое обращение с животными. За это предусмотрено от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что жестокое убийство пса петардой возмутило жителей Киева.

Как сообщала "Страна", киевский суд в третий раз перенес заседание по живодеру, который разбрасывал отравленные сосиски в ботсаду.