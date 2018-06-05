Полицейские в Гданьске задержали 21-летнего украинца, который ездил на автомобиле Mercedes по пирсу в районе Бжезьно в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает "Польское радио".

Теперь парень будет отвечать за вождение в нетрезвом состоянии и езду в неположенном месте.

По словам старшего аспиранта Мариуша Хжановского, спикера городского коменданта полиции в Гданьске, украинцу выдвинули обвинение только после того, как он протрезвел.

"Во время задержания украинец не оказывал сопротивления и согласился на добровольное наказание. Задержанному будет запрещено в течение 3 лет управлять автомобилем. Кроме того, ему придется заплатить 5 тыс. злотых штрафа (почти 36 тысяч гривен) в фонд помощи пострадавшим вследствие дорожно-транспортных происшествий", - отмечают в издании.

После задержания украинец попытался объяснить полицейским, что он не знал, что на пирс в Бжезьно въезд автотранспорта запрещен.

Фото: polradio.pl

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