В Службе внешней разведки Украины (СВРУ) заявили, что подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман никогда не имел никакого отношения к работе спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба СВРУ.

В сообщении отмечается, что ранее ряд СМИ, со ссылкой на адвоката подозреваемого, сообщали якобы о причастности Германа "к спецоперации Службы внешней разведки Украины".

"Гражданин Украины Борис Герман не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, этот человек никогда не был в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины", - заявили в спецслужбе.

В СВРУ заявления о причастности к спецслужбе Германа, который обвиняется в тяжких преступлениях, считают попыткой выгородить его.

Напомним, задержанному по подозрению в причастности к организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борису Герману инкриминируют также и госизмену.

"Также это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, а именно попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины", - добавили в пресс-службе и добавили, что СВР Украины находится в тесной, круглосуточной координации с СБУ в вопросах защиты Украины от внешних угроз.

Также в заявлении отмечается, что соответствующее взаимодействие СВРУ имеет с другими членами разведывательного сообщества и всеми составляющими сектора безопасности Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Германа потребовал от Луценко извинений и угрожает судом.

Также мы сообщали, что появились фото подозреваемого по делу Бабченко Бориса Германа.