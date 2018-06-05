Президент Петр Порошенко считает обоснованными методы, использованные в деле Аркадия Бабаченко Службой безопасности Украины, которая устроила инсценировку убийства журналиста для "для защиты свободы слова".

Об этом президент Украины заявил в интервью испанской газете El País.

"Если мы хотим защищать свободу слова, если хотим защитить журналистов, мы должны будем использовать подобный метод", — отметил он. И добавил, что "в любом случае, приказ давал не президент, а специальный прокурор (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко – Прим. Ред.)".

Он заявил, что украинские власти "арестовали виновного и в очень недалеком будущем докажут, откуда поступали деньги, приказы, списки журналистов для убийств".

Отвечая на вопрос, сообщил ли президент Украины странам ЕС о "списке из тридцати возможных целей" которых, как, утверждает СБУ, планировали убить наряду с Бабченко, Порошенко ответил отрицательно. "Я нет. Но спецслужбы на этом уровне сотрудничают", - добавил украинский президент. Он также заявил о "без сомнения" тесном сотрудничестве между спецслужбами Украины и ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что "Это вражеская структура". Ницой вызвали в СБУ как фигуранта "списка Бабченко", а она устроила там разнос за русский язык.

Также пранкеры от имени Гройсмана поговорили о деле Бабченко с главой "Репортеров без границ". Аудио.