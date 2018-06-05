В Украину с севера Европы начнет перемещаться холодный воздух, в результате чего в большинстве областей, кроме юга, к середине недели температура снизится на несколько градусов. Синоптики обещают грозы по всей Украине. Похолодание смогут особенно ощутить жители северных и северо-западных областей Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Юго-восточная часть страны окажется в зоне влияния атмосферного фронта, остальная территория – в зоне влияния поля повышенного давления.

В южных, восточных областях и Карпатах пройдет небольшой дождь с грозой, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура в южной части страны ночью достигнет +14...+19°, днем +24...+29°; на остальной территории ночью ожидается +8...+13°, днем +17...+23°, на Закарпатье, в Днепропетровской и Донецкой областях +21...+26°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем около +20°.

Фото: meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 июня самая высокая температура днем была +32 в 1921 году, самая низкая ночью +2,9 в 1933 году.

В четверг, 7 июня осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+11°, в южных областях и на Закарпатье до 15°; днем +18...+24°, на Закарпатье +22...+27°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +10...+12°, днем +21...+23°.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптик показала холодный атмосферный фронт, который накатывается на Украину.