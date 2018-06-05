В Черниговской области застрелился известный украинский режиссер и сооснователь арт-хутора "Обырок" Леонид Кантер. Об этом сообщает "Украинская правда".

На сайте Нацполиции Черниговской области сообщается о самоубийстве 36-летнего мужчины без указания его фамилии. Но пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил, что речь идет о Кантере.

По данным полиции, вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины со сквозным огнестрельным ранение в челюсть. Рядом лежало оружие.

По словам Ярослава Тракало, оружие направлено на экспертизу.

"Есть предсмертная записка", - сообщил он.

Тело отправлено в морг на экспертизу. Полиция опрашивает родственников и знакомых, устанавливает мотивы самоубийства.



Предварительно открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Кантер - продюсер десятков короткометражных фильмов, музыкальных клипов, социальных и рекламных роликов. В 2003 году он основал киностудию Lizard Films, которая выпустила около 50 картин. В 2015 году мир увидел полнометражный документальный фильм Кантера о киборгах Донецкого аэропорта "Добровольці божої чоти". Последней его работай стал документальный фильм "Миф" о легендарном добровольце, оперном певце Василии Слипаке. Картина выйдет на экраны до конца 2018-го.

В 2007 году он поселился в селе Обирки и превратил его в художественный хутор – творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники.

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