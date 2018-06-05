Звездный форвард Барселоны и сборной Аргентины Лео Месси, который готовится к чемпионату мира в России, нашел время чтобы сняться в очень стильной рекламе бутс вместе с козлами и козами.

Выбор "партнеров" Месси для съемки не случаен. После того, 29 апреля Барселона, благодаря хет-трику Месси в ворота Депортиво оформила свой 25 чемпионский титул в Ла-Лиге, клубный Twittet каталонцев поставил в сообщение о триумфе эмодзи Козла.

Фото: twitter.com/brfootball

"Месси сделал хетт-трик - этот эмодзи Козла будет очень популярен этой ночью", - написали в аккаунте Барсы. Недоброжелатели великого футболиста тут же подхватили это, и начали называть Месси в соцсетях не иначе как козлом.

Но на самом деле хейтеры попались на простую уловку. G.O.A.T (козел на английском - Прим.Ред.) это аббревиатура означающая Greatest Of All Time - Величайший на все времена.

Рекламную фотосессию бутс Adidas провел журнал Paper.

Фото: papermag.com

Животных для съемки арендовали в городском зоопарке Барселоны, и во время съемок с ними находились специалисты-зоологи, чтобы козы, козлы и козлята не испытали стресса.

Впрочем Месси после съемок был сама скромность.

"Я не считаю себя лучшим футболистом, я думаю, что я просто еще один игрок. На поле, когда игра начинается, мы все равны", - заявил Месси.

Ранее "Страна" сообщала, что Марадона дал совет Месси, как выиграть чемпионат мира по футболу.

А вот как проходила сама съемка.