Госдума России собирается ввести штрафы для операторов поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные в сайты. Такой законопроект был принят в третьем чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки уже внесли в Кодекс России об административных правонарушениях, сообщает ТАСС.

Если поисковики не прекратят выдачу по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы, им будет грозить штраф. Так, для граждан он составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (около 2 тысяч гривен), для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (20 тысяч гривен), для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей (296 тыс. грн)".

Аналогичные штрафные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России.

Поправки в КоАП являются сопутствующими к закону об анонимайзерах, принятому в конце весенней сессии Госдумы 2017 года. Этот документ запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов предоставлять возможности для доступа к запрещенным в РФ сайтам.

Напомним, Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают безопасности страны: через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.

Как сообщала "Страна", Роскомнадзор снял блокировку IP-адресов Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников.

Также "Страна" писала, что в Роскомнадзоре нашли способ узаконить борьбу с обходом блокировок.