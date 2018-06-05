В связи с нестабильной ситуацией в торговом центре Магеллан по улице Академика Глушкова в Киеве компания "Ашан Ритейл Украина" приняла решение закрыть супермаркет до 10 июня включительно.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Супермаркет не работает, и не будет работать до воскресенья 10 июня включительно. В последние дни ситуация действительно была очень нестабильной. Несмотря на то, что закрытие несет нам экономические потери, нами было принято решение закрыть магазин до полной стабилизации ситуации. В нашем приоритете – безопасность клиентов и сотрудников", - сообщили в пресс-службе "Ашан Ритейл Украина".

Ближе к 10 июня, будет приниматься решение об открытии, либо же продлении срока закрытия торговой точки.

Напомним, что в субботу, 2 июня, группа неизвестных людей попыталась занять офисные помещения торгово-развлекательного центра "Магеллан" по улице Академика Глушкова, 13в. Инцидент сопровождался погромом мебели, а охрана воспользовалась пожарными шлангами. В этот день супермаркет "Ашан" закрыли для посетителей.

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