Парламент Дании одобрил строительство забора на границе с Германией. Сооружение возведут для того, чтобы дикие кабаны, которые являются распространителями африканской чумы свиней, не могли попасть в страну. Об этом сообщает De Telegraaf.

"Парламент Дании одобрил строительство забора на границе с Германией. Сооружение длиной 70 километров и высотой 1,5 метра должно помешать диким кабанам переходить границу и распространять африканскую чуму свиней", - сказано в сообщении.

Африканская чума свиней - вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровотечениями во внутренних органах.

Ранее "Страна" писала о том, что Африканская чума свиней добралась до Киева, вакцин об болезни нет.

Также мы сообщали, что польские фермеры призвали власти быстрее построить забор на границе с Россией.