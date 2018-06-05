Сегодня, 5 июня, в Киеве проходит общее собрание членов Украинской Премьер-лиги, на котором рассматривается вопрос о приеме новых команд - Десны, Арсенала, Полтавы и Львова.

Как передает портал FootballHub в своем Twitter генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что клуб готов рассмотреть изменения в регламенте УПЛ на следующий сезон, касающиеся набранных очков на первом этапе чемпионата.

"Шахтер был против разделения очков после первого этапа. Но сейчас мы готовы рассмотреть этот вопрос", - сказал Сергей Палкин.

Также он отметил, что как и прежде клуб выступает за то, чтобы чемпионат вернулся к варианту с 16 командами. Однако в данный момент это невозможно.

"Мы за 16 команд, но в наших реалиях даже 12 сложно набрать. Вопрос инфраструктуры самый сложный, за ним нужно следить еще с Первой лиги. Названия команд не самое важное - главное, что бы мы не понижали спортивный принцип", - считает генеральный директор Шахтера.

Фото: twitter.com/FootballHub_Ua

В прошлом сезоне команды в УПЛ делились на две шестерки после завершения первого этапа чемпионата (22 тура). Во второй шестерке команды, занявшие 10-е и 11-е места (Звезда и Черноморец) боролись за сохранение прописки в высшей лиге в стыковых поединках с клубами, финишировавшими на 2-й и 3-й строчке в Первой лиге (Полтава и Десна). По итогам этого противостояния Черноморец и Звезда покинули "вышку".

Ранее "Страна" сообщала, что фанаты "Черноморца" избили тренера после вылета команды в первую лигу.

Также мы рассказывали, что после вылета в первую лигу кропивницкая Звезда может прекратить существование.