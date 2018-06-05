Последний телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном был эмоционально нестабильным. Об этом сообщает СNN со ссылкой на источники.

По данным нескольких источников телеканала, Макрон позволил себе раскритиковать Трампа за торговые пошлины в отношении товаров из ЕС и миграционную политику Белого дома.

"Очень плохо, этот телефонный разговор был коротким и просто ужасным. Макрон думал, что сможет говорить то, что думает, на основе хороших отношений с Трампом, но Трамп не может держать себя в руках после такой критики", - сказал источник телеканала.

Согласно официальному сообщению Белого дома, лидеры обсудили актуальные вопросы торговли и миграции.

"Оба лидера обсудили проблему миграции в Ливии и сроки ее решения. Президент Трамп подчеркнул необходимость перебалансировки торговли с Европой", - говорится в отчете.

Как сообщала "Страна", Трамп также раскритиковал Канаду после заявления Трюдо об ответных пошлинах.

Также "Страна" писала, что 1 июня США ввели жесткие пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, а также Канады и Мексики.

В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.