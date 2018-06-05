В распоряжении "Страны" оказался список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров.

Учитывая большую общественную значимость данной истории, а также огромный резонанс, который она приобрела (в том числе и в международном масштабе), мы приняли решение опубликовать список.

Как утверждает источник "Страны" в СБУ, данные списки Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

Сам Герман, по его же версии, получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги некоего "фонда Путина". И тут же поставил в известность контрразведку.

Напомним, Герман утверждает, что участвовал в спецоперации контрразведки СБУ по разоблачению сети российских агентов в Украине, которые якобы готовили убийства на территории нашей страны, однако, по какой-то причине, был задержан представителями другого департамента СБУ.

В тоже время, генпрокурор Юрий Луценко отрицает, что Герман сотрудничал с СБУ. По версии украинских правоохранителей, Герман был организатором по выполнению преступного заказа, поступившего к нему от неких "неустановленных лиц", сотрудничавших якобы с российскими спецслужбами.

Ранее "Страна" разбирала детали "Операции Мультибабченко". Мы анализировали, зачем власть пугает журналистов убийствами.

Впервые о "расстрельном списке" украинских журналистов власть заговорила на прошлой неделе. Тогда же в СБУ начали вызывать отдельных представителей медиа-сообщества на беседы. Многим из них пообещали охрану.