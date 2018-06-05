Инсульт как распространенная в Украине болезнь попала в список тем, по которым исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун дает советы и развенчивает "мифы".

Так, она в Facebook опубликовала пост как избежать инсульта и как правильно себя вести, если он все-таки случился. А заодно развенчивает мифы об инсульте.

"Инсульт - это неотложное состояние. Если у человека внезапно изменилось речь, перекосило лицо или начали плохо слушаться рука или нога на одной половине тела, следует немедленно позвонить по телефону 103 и настаивать на отправке в ту больницу, где есть КТ или МРТ. От того, как быстро и качественно будет предоставлено лечение в первые часы инсульта, зависит выздоровление и качество жизни пациента!", - пишет она.

Она отмечает, что мнение о том, что при инсульте нужен покой является мифом. "На самом деле, все люди, имеющие инсульт, должны как можно быстрее быть доставлены в больницу", - сообщает министр.

Также он отмечает, что всем людям, которые пережили инсульт (даже с преходящими нарушениями), необходимы срочная консультация врача-невролога, специализирующаяся на инсульте, и обследование, которое позволит понять причину и назначить необходимую профилактику. Только таким образом можно уменьшить риск повторного инсульта на 50-80%.

Кроме того, она отмечает бесполезность постоянных капельниц после приступа.

"В большинстве случаев инсульта капельницы имеют смысл лишь в течение 1-2 суток от начала заболевания. Большинство лекарств, которые при инсульте широко используются в Украине и вводятся при помощи капельниц (лекарство для "защиты", "лечение" или "восстановление" мозга, так называемые нейропротекторы, "сосудистые препараты, антиоксиданты, антигипоксанты и тому подобное) не имеют научно доказанной безопасности и эффективности и не используются для лечения инсульта", - пишет она.

Также она считает, что реабилитация при остром инсульте должно начаться через 2-3 дня после поступления в больницу. Чем позже начнется реабилитация, тем меньше будет от нее польза.

Реабилитация, по мнению Супрун, состоит не из уколов или капельниц, а с занятий с физическим терапевтом, эрготерапевтом и логопедом, целью которых является восстановление нарушенных функций и снижение потребности в посторонней помощи. "Кстати, такие методы, как массаж, ванны, электростимуляция пораженных конечностей, пчелы, пиявки, любые капельницы с нейропротекторами, клеточная терапия не имеют научно доказанной эффективности и не рекомендуемые для использования", - сообщает министр.

Она также считает мифом то, что инсульт возникает вследствие стрессов, и мы ничего не можем сделать, чтобы его избежать.

"Сегодня специалисты хорошо знают факторы риска инсультов. Они включают пожилой возраст, нездоровый образ жизни и медицинские проблемы. К факторам образа жизни, повышающие риск инсульта, относятся курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность (менее 150 мин. на неделю) и ожирение. К числу медицинских проблем относятся повышенное кровяное давление (более 140/90 мм рт.ст. - главная угроза, даже если пациент хорошо себя чувствует), сахарный диабет, мерцательная аритмия (увеличивает риск инсульта в 5 раз!) и высокий холестерин", - добавляет Супрун.

И, наконец, она противник такого метода предотвращения инсульта как "прокапывание". "Нет никаких научно доказанных преимуществ такого метода в профилактике инсульта и он не рекомендованодля использования в развитых странах", - подытоживает Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун советует чистить детям зубы даже тогда, когда они еще не прорезались.

Также у Супрун заявили, что лечить онкобольных за границей нецелесообразно, поскольку четверть из них умирают.