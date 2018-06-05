В Фастове Киевской области поезд травмировал 14-летнюю девушку, которая переходила закрытый на шлагбаум железнодорожный переезд.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Происшествие произошло 4 июня в 21:30. Девушка возвращалась домой с прогулки и пыталась пройти на запрещающий сигнал через закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде. В результате - травмировалась.

Она сломала руку и была госпитализирована. По состоянию на 5 июня она находится дома.

По данному факту следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, что в Полтавской области поезд сбил девушку с парнем на скутере.

Как сообщала "Страна", под Житомиром 10-летний школьник получил ожоги, делая селфи на крыше поезда.