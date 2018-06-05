В Одессе от кори умер 10-месячный мальчик. Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Екатерина Ножевникова.

Фото: facebook.com

"Десятимесячный Владик сегодня умер. Врачи сделали все возможное. Тяжёлая пневмония, осложнённая корью. Прививку он не успел получить- первая от кори - в год. Мама до сих пор выбирается из болезни. Старшие дети тоже переболели и выздоровели. Владик не вытянул (родился ослабленным на раннем сроке)", - написала в соцсети волонтер.

Напомним, в Минздраве предупреждали, что крь - очень опасное заболевание, от которого не существует лекарств. Защитить от болезни может только вакцинация.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине корью за последнюю неделю заболели около 1400 человек.

Также мы сообщали, что заболеваемость корью в Украине не просто растет, но бьет рекорд за рекордом.