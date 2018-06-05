Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП), который занимает более половины рынка курятины страны, вышел на рынок с новой торговой маркой Вінницькі курчата.

Об этом заявил руководитель направления Управление торговыми марками холдинга Иван Филиппов, передает Delo.ua.

"Новая ТМ Вінницькі курчата выпускается в пилотном режиме. Это продукт относится к низкоценовому сегменту и мы пока смотрим, как на него отреагирует покупатель. Преимущественно, реализация ТМ происходит в Винницкой области",— рассказал Филиппов.

Он отметил, что дистрибьюторы смогут самостоятельно распространять товар и по другим регионам, в том числе и в Киеве.

При этом в компании не уточнили, станет ли продукция под новой ТМ постоянной в портфеле компании.

"Пилот длится почти три месяца и о его результате говорить рано. У нас пока нет планов по маркетинговой активности этого бренда", - добавил Филиппов.

Отметим, что данная продукция производится на Винницкой птицефабрике холдинга МХП, которая находится в Ладыжине Винницкой области. В месяц производится около 250 тонн продукции под новой торговой маркой.

Напомним, что по итогам первого квартала 2018 года МХП получил $90 млн чистой прибыли, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По оценкам компании, МХП занимает 55% отечественного рынка курятины. Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен, советник президента Юрий Косюк.

Ранее "Страна" сообщала, что самыми богатыми украинцами по версии Forbes стали Ахметов, Жеваго и Косюк.

Также две компании производят половину всего куриного мяса в Украине, - АМКУ.