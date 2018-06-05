В понедельник, 4 июня, голливудская звезда Анджелина Джоли отпраздновала свой 43-й день рождения в британском парке развлечений Thorpe Park. Она катаясь на американских горках вместе со своими детьми.

Об этом сообщает DailyMail.

В Лондон прилетели 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 9-летние Близнецы Нокс и Вивьен, чтобы поздравить свою маму.

Анджелина и дети в сопровождении телохранителя сразу растворились в толпе посетителей, переходя от одного аттракциона к другому.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Изображение улыбающейся Джоли на американских горках появилось на огромных табло, установленных в парке. На экранах обычно показывают всех посетителей аттракциона. Снимок быстро распространился в соцсетях.

Фото: dailymail.co.uk

Джоли любит проводить время в парках развлечений.

Так, 27 мая актриса с детьми отпраздновали 12-летие Шайло в английском тематическом парке Legoland Windsor.

Как сообщала "Страна", сейчас Энджи работает в Великобритании. Она снимается в фильме "Малифисента 2" — продолжении сказки о приключениях прекрасной принцессы Авроры и злой волшебницы. На днях стало известно еще об одной работе Джоли: актриса сыграет мать Питера Пена и Алисы из Страны Чудес в картине "Come Away" Бренды Чэпмен.

Напомним также, что Джоли закрутила роман со звездой Marvel на 5 лет младше себя - Томом Хиддлстоном.