Киевское Динамо намерено предложить контракт полузащитнику ПСЖ Хатему Бен Арфу, у которого очень непростые отношения с французским клубом.

Он хотя и выступает за ПСЖ с 2016 года, но не выходил на поле уже 14 месяцев. Минувшим летом клуб хотел продать его, однако Бен Арфа отказался от сделки, за что и был выведен из состава команды и прочно уселся "на банку".

Про интерес киевлян и ряда других клубов к полузащитнику сообщает портал le10sport со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, киевляне уже, якобы, сделали конкретное предложение 31-летнему футболисту.

Срок соглашения Бен Арфы с ПСЖ истекает 30 июня, поэтому следующему клубу он достанется в качестве свободного агента.

Однако Динамо ожидает очень серьезная конкуренция, так как в услугах хавбека заинтересованы еще ряд клубов.

Во Франции интерес к полузащитнику проявляют Лион и Ренн, также рассматривают его кандидатуру испанские Валенсия, Вильярреал, Севилья и Бетис. Однако от них ПСЖ не поступило никаких конкретных предложений, в отличие от Фенербахче, Бешикташа, бразильского Фламенго, мексиканского Тигреса, казанского Рубина и нашего Динамо.

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