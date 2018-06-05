Все памятники и мемориальные доски в честь маршала Георгия Жукова в Украине должны быть демонтированы. Об этом идет речь в письме Института национальной памяти в адрес депутата харьковского облсовета Дмитрия Булаха.

Об этом депутат заявил в Facebook, опубликовав копию документа - ответ на свое обращение в инстанцию Владимира Вятровича. Булах интересовался, можно ли сносить памятные знаки в честь Жукова.

На это глава Института ответил, что можно. Среди его претензий к Жукову - подавление крестьянского восстания на Тамбовщине в 20-х годах прошлого века.

Также "своими приказами он обрек на уничтожение сотни тысяч украинцев, призванных в 1943 году" (согласно Вятровичу, до этой даты украинцы под руководством Жукова не воевали и не погибали).

Почему-то не понравилась ИНП работа Жукова на посту командующего немецкой окуппационной зоной после войны. Также Вятрович обвиняет маршала в том, что на организованных им учениях в Одесской области "от 45 до 60 тысяч солдат были подвергнуты действию радиации".

В пассиве Жукова, по мнению Вятровича - и подавление восстания в Венгрии в 1956 году, говорится в документе. В целом советский маршал - "личность, которая причастна к установлению советской власти вооруженным путем" (отметим, что тот же Харьков, чей депутат подавал запрос, вошел в состав УССР задолго до действий Жукова).

Поэтому его памятники "подлежат демонтажу, а объекты топонимики, названные в его честь - обязательному переименованию".

Как сообщала "Страна", американский музей Холокоста заявил о росте антисемитизма в Украине и раскритиковал Вятровича.

Также мы писали, что еврейский комитет Украины после многочисленный антисемитских скандалов начинает составлять "черный список" антисемитов и ксенофобов, среди которых будет фигурировать скандальный глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.