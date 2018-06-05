Минувшей ночью в Черноморске Одесской области пулевое ранение получил депутат местного горсовета. Нападение на него произошло около часа ночи возле дома потерпевшего. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

К автомобилю, в котором находился депутат подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через открытое водительское окно. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.

Пострадавший с ранением бедра был доставлен в больницу.

Фото: od.npu.gov.ua

По данным издания Думская, ранения получил депутат Черноморского городскогго совета Сергей Червачев.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лица, совершившего указанное правонарушение. Следствие продолжается.

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