Журналисту агентства "Укринформ" Роману Сущенко, которого накануне Лефортовский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима, обвинили в попытке выяснить возможность нового наступления на Мариуполь сепаратистов из так называемой "ДНР". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В частности, в ФСБ полагют, что Роман Сущенко прилетел в сентябре 2016 года из Парижа в Москву к двоюродному брату и использовал свой отпуск якобы для сбора военных данных.

"Выпускник военного училища Сущенко, имевший звание полковника, работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. Его, по версии следствия, интересовали структурные подробности незадолго до этого созданной Росгвардии. Кроме того, господин Сущенко, как полагают в ФСБ, пытался выяснить у бывших российских военных, возможно или нет новое наступление из "ДНР" на Мариуполь", - говорится в сообщении.

ФСБ было заранее известно о его военном прошлом, что и послужило поводом для установления за Сущенко наблюдения. Романа Сущенко задержали в Москве в конце сентября 2016 года. Его обвинили в шпионаже.

Процесс по делу в отношении Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судом были оглашены только вводная и резолютивная части приговора. Защитник журналиста Марк Фейгин намерен обжаловать приговор и допускает, что Сущенко могут обменять.

Также сообщалось, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с обвинительным приговором гражданину Украины Роману Сущенко, осужденному в России за шпионаж. Дезир призвал российскую власть освободить его.