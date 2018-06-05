Солист группы "Градусы" Роман Пашков попал в ДТП, когда ехал на такси в аэропорт Внуково. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

Певец опубликовал фотографии разбитой машины и свое фото с забинтованными головой и рукой.

"Вызвал я значит Яндекс.Такси. И поехал в аэропорт. Но блин не доехал! Со мной все в порядке, в принципе, все оказалось проще, чем я думал", - отметил Пашков.

Он извинился перед поклонниками за отмену двух концертов группы в Турции.

Концертный директор группы Дмитрий Емельянов заявил телеканалу "360", что водитель такси "на пустой дороге влетел под грузовик, который стоял на аварийке".

Как сообщил "Комсомольской правде" представитель группы, происшествие произошло из-за того, что водитель такси уснул за рулем.

Пашков опубликовал фото с места ДТП/instagram.com/pashock_official

Как сообщала "Страна", в Киеве известный музыкант на джипе попал в "пьяное" ДТП.

Напомним также, что ранее в России разбилась чемпионка по фитнес-бикини, которая только что получила золотую медаль.