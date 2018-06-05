В Киеве на улице Вадима Гетьмана автомобиль Mitsubishi протаранил в полицейскую машину. Инцидент произошел во вторник, 5 июня, около 5:40 утра. Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, полицейский автомобиль ехал по улице Вадима Гетьмана в первом ряду со включенными проблесковыми маячками. На высокой скорости в него врезался Mitsubishi Outlander на еврономерах. Как оказалось, за рулем Mitsubishi сидел гражданин Нигерии, у которого не было водительского удостоверения и документов на автомобиль, а срок временного удостоверения иностранца уже истек.

Также сообщается, что у правоохранителей появились предположения, что нигериец находится в состоянии наркотического опьянения.

Фото: kiev.informator.ua

В аварии пострадавших нет. На месте работали несколько экипажей полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. В дальнейшем водителя Mitsubishi отправят на экспертизу.

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