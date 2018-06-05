В США очередной скандал, связанный с президентом Трампом. Победители чемпионата Национальной футбольной лиги (американский футбол самый популярный вид спорта в Штатах - Прим. Ред.), команда "Филадельфия Иглз" отказалась принимать участие в традиционном чествовании в Белом доме.

Администрация Трампа вынуждена была впервые отменить мероприятие. Об этом сам президент США сообщил в своем Twitter.

"Футбольная команда "Филадельфия Иглз" была приглашена в Белый дом. К сожалению, только небольшое количество игроков решили приехать, и мы отменили событие. Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна - это неуважение к стране, равно как и вставать на одно колено. Извините!", - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realdonaldtrump

Источник в команде заявил, что менее половины из 53 завоевавших Супербоул игроков "Филадельфия Иглз" изъявили желание побывать на приеме в Белом доме.

Напомним, что в ходе чемпионата, многие игроки выражали свое недовольство отношением полиции к чернокожим американцам и антимигрантскими инициативами Трампа. Спортсмены либо становились на одно колено или же вовсе не выходили из раздевалки во время исполнения гимна США перед матчами.

Трамп называет подобное поведение неуважением к символам страны. А чернокожие спортсмены считают, что таким образом они обращают внимание на проблему расизма в США.

В финальной серии за Супербоул в феврале "Филадельфия Иглз" обыграла "Нью-Ингланд Патриотс".

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