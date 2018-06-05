В Киеве Соломенский районный суд предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро доступ к информации о мобильных переговорах нардепа от фракции БПП Сергея Лещенко по делу о покупке им квартиры в центре Киева за $ 350 000. Об этом сообщают "Украинские новости".

В материалах суда сообщается, что опрошенный в качестве свидетеля Лещенко указал, что для покупки квартиры стоимостью 7,6 млн гривен он одолжил 3,8 млн гривен у Лица_4 (вероятно, речь идет о руководителе интернет издания "Украинская правда" Алене Притуле) и 2 млн гривен у лица_5.

С целью проверки факта получения указанных средств НАБУ обратилось в суд с просьбой предоставить доступ к информации о мобильных переговорах Лещенко в период с 1 августа по 10 сентября 2016 года.

Следственный судья удовлетворил ходатайство НАБУ.

Всего с 1998 по 2016 год Сергей Лещенко задекларировал доходов на сумму 4 млн 347 тысяч грн.

Как сообщала "Страна", НАБУ проверит декларации о доходах Лещенко за 2015 и 2016 годы.

Также "Страна" писала, что в апреле глава САП Назар Холодницкий заявил о возобновлении "квартирного дела" Лещенко.