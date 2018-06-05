Утром 5 июня в Одесской области произошло ДТП с пассажирской маршруткой. В результате один человек погиб и восемь пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В 7:40 в полицию поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на автодороге Одесса-Спасское в районе с. Дмитровка Килийского район. Предварительно установлено, что водитель грузового микроавтобуса выехал на встречную полосу, где в лоб столкнулся с рейсовой маршруткой Килия-Одесса, в салоне которого находились, кроме водителя, находились 8 пассажиров.

В результате водитель грузового микроавтобуса погиб на месте. Пассажирка этого транспортного средства получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Кроме того, были травмированы пассажиры маршрутного такси. Их с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Водитель маршрутки не пострадал.

Фото: od.npu.gov.ua

Как сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, авария случилась из-за плохой видимости на дороге. Водитель грузового микроавтобуса, совершая обгон грузовика в тумане, не убедился в безопасности маневра и спровоцировал лобовое столкновение с двигающейся навстречу маршруткой, - пишет "Думская".

По данным издания, пострадали восемь пассажиров маршрутки.

Фото: dumskaya.net

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