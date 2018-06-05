Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина не признает решение Мосгорсуда в отношении украинского журналиста Романа Сущенко, которого приговорили к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Парубий предостерег украинцев от поездок в "путинскую Россию, потому что есть реальная опасность быть захваченными российскими спецслужбами".

"Не увеличивайте путинский обменный фонд, не едьте в Россию. Сегодня это является реальной опасностью для всех украинских граждан", - добавил Парубий.

"Российская Федерация сегодня действует, как международный террорист. По приказу преступника Путина российские спецслужбы захватывают в плен наших граждан и пытаются таким образом шантажировать Украину", - заявил Парубий.

Как сообщала "Страна", приговор Романа Сущенко дает возможность его обменять на журналиста РИА Новости-Украина Вышинского.

Также "Страна" писала, что в ОБСЕ призвали освободить осужденного за шпионаж журналиста Романа Сущенко.