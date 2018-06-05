Во время сегодняшнего заседания Оболонского райсуда по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, его адвокат Виталий Сердюк заявил, что сегодня допрос по видеосвязи не состоится.

Адвокат попросил время на то, чтобы договориться с экс-премьером Николаем Азаровым и экс-главой МВД Виталием Захарченко. Он добавил, что для этого ему нужна командировка в Россию.

"Мы запланируем командировку, попробуем связаться, встретиться с данными свидетелями для того, чтобы определить соответствующие даты", - сказал адвокат и добавил, что еще не решен вопрос с допросом экс-премьера Николая Азарова.

На суде адвокаты заявили, что на этой неделе показания смогут дать только два-три свидетеля защиты - в среду - Раппопорт и в пятницу - Павленко и, возможно, Бернадский. Остальные в связи с личными обстоятельствами не смогут дать показания на заседании на этой неделе.

Суд назначил даты следующих заседаний на 6, 8, 21, 22, 26 и 27 июня на 10 утра, а также с 16 по 20 июля на 10 утра.

Напомним, что Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", суд разрешил допросить Азарова, Лебедева, Шуляка и экс-охранников Януковича по видеосвязи.