В боевых действиях на Донбассе погиб троюродный брат убитого в 2000 году украинского журналиста Геогрия Гонгадзе. Об этом на своей странице в Facebook написала Мирослава Гонгадзе.

Фото: facebook.com

"Марьян Корчак был семьей, Леся Корчак-Гонгадзе (мать Георгия Гонгадзе - Прим. ред.) была тетей. Вечная память", - написала в соцсети журналистка Мирослава Гонгадзе.

Также в соцсети сообщается, что бойца Марьяна Корчака, погибшего в ходе Операции объединенных сил на востоке Украины, похоронили 30 мая. На момент гибели Корчаку было 22 года.

Ранее "Страна" писала о том, что осужденному за убийство Гонгадзе генералу Пукачу пересчитали пожизненный срок по закону Савченко.

Также мы сообщали, что Совет Европы рассмотрит выполнение Украиной решения ЕСПЧ по делу Гонгадзе.