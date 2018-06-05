Компания Apple представила новую версию мобильной операционной системы - iOS 12. Презентация состоялась на конференции разработчиков WWDC 2018 в Сан-Хосе, Калифорния.

"Страна" вела прямую трансляцию этого мероприятия. Сегодня мы решили вкратце напомнить о главных особенностях новой ОС.

1. Улучшенная производительность

В новой версии OS разработчики сосредоточились на повышении производительности системы.

Загрузка приложений в iOS 12 будет ускорена на 40%, и в целом система настроена на максимальную нагрузку. Клавиатура откликается на действия на 50% быстрее, а камера – на все 70%.

Причем, как уверяет производитель, этот эффект ускорения будет работать на всех мобильных гаджетах Apple, которые обновятся до 12-й версии iOS. Вероятно, это будут все, которые минувшей осенью перешли на 11-ю.

2. Тихий режим

В новой версии ОС для iPhone появится режим молчания, при включении которого не будут приходить даже уведомления. Этот режим можно включить, например, ночью. Или на важном совещании.

Об этом режиме молчания нужно сказать отдельно. Здесь главная особенность - не в отключении звука, которое, конечно, никакой новостью не является. Важно, то, что уведомления в принципе не появляются нигде.

То есть - если ночью вы внезапно проснетесь и полезете в телефон, узнать, сколько времени, то вас не встретят десятки уведомлений из соцсетей или мессенджеров. И у вас не будет соблазна их проверять, а значит - неизбежно портить себе дальнейший сон.

Похожая ситуация и на совещании. Важно, что телефон как таковой перестаёт вас отвлекать. И отучает от привычки каждую секунду проверять его.

3. Счетчик времени

Следующий "улучшайзер" от Apple - из той же оперы. Компания, видимо, поставила себе целью излечить нас от гаджетозависимости.

В новой системе можно будет узнать, сколько времени вы провели за гаджетом.

Это сделано в рамках борьбы против аддикции к интернету и технике, к которой подключилась и Apple. Можно будет отследить, сколько времени на самом деле вы тратите на "залипание" в iPhone и даже установить лимит, по истечении которого появится уведомление о том, что время вышло.

4. 3D-реальность

В iOS 12 можно будет работать с трехмерными изображениями, а также создавать более оптимизированные под 3D приложения. Вводится новый файловый формат для трехмерных объектов USDZ AR. К примеру, приложение Measure позволит измерять объекты в реальном мире.

Из той же оперы - игры, созданные под трехмерную реальность. Которых, впрочем, не так много.

5. Подарок для дизайнеров

В новой ОС предусмотрена серьезная интеграция с продуктом компании Adobe Creative Cloud. В него входят, в частности, популярные у дизайнеров программы – такие как Phоtoshop, InDesign, Illustrator, Adobe Premiere и другие.

6. Групповые звонки по FaceTime

Эту функцию ждали многие. Ходили слухи, что она будет реализована в 11-й версии ОС, но этого не случилось. Потом говорили о том, что приложение FaceTime будет поддерживать максимум 4 человек в одном видеозвонке, но разработчики превзошли эти ожидания – в видеочате может участвовать до 32 человек одновременно. Пользователь может приблизить и увеличить видео любого участника разговора. Который, кстати, может скрыть свое лицо за новыми эмодзи.

7. Новые анимодзи

Анимированные эмодзи пополнились новыми персонажами – это призрак, коала, тигр и тираннозавр. Пока что анимодзи доступны только на iPhone X. Еще одна фишка – так называемые мимодзи, которые создают мультяшного героя на основе лица и мимики пользователя. По сути - приближенный к реальности аватар.

8. Фото и видео

В iMessage добавлена возможность редактировать фотографии и видео, которые вы отправляете собеседнику. Кроме того, переработана фотогалерея – теперь полозователь сможет легко и быстро делиться целыми альбомами со своими друзьями.

9. Apple Books

Apple переработала стандартную "читалку". В ней можно читать и обычные, и аудиокниги. Там появилась вкладка "Читаю сейчас", на которой отображаются все книги, которые начал и не закончил читать пользователь.

10. Использование аккумулятора

В iOS 12 можно просмотреть статистику использования аккумулятора за последние 24 часа или последние 10 дней. Так пользователь сможет увидеть, какие приложения сильнее всего садят батарею. Функцию, которой уже долгие годы пользуются фанаты Android.