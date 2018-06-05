Пользователи Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

По данным ресурса, технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в ряде стран Европы, а также в Азии, Северной и Южной Америке.

Портал сообщает, что 34% пользователей Instagram жалуются на проблемы со входом в аккаунт, 40% испытывают сложности с загрузкой новостей, 25% - жалуются на проблемы с веб-сайтом.

Известно, что Instagram - это бесплатное приложение для обмена фото и видео с элементами социальной сети.

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