В Кропивницком на пороге банка прогремел взрыв
На пороге банка в Кропивницком ночью сработало взрывное устройство.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.
Неизвестное взрывное устройство сработало в 00:22. В результате был поврежден стеклопакет на входе в банк и банкомат.
Незначительные технические повреждения также получили автомобили, припаркованные в момент взрыва у здания.
Из-за взрыва никто из людей не пострадал.
Событие квалифицированно как хулиганство.
Напомним, что ранее неизвестный устроил взрыв в отделении финучреждения Райффайзен Банк Аваль на Троещине в Киеве.
Как сообщала "Страна", в ночь на 26 апреля во Львове неизвестные повредили два отделения "Форвард Банка". Неизвестные разбили окна в двух отделениях банка на ул. Владимира Великого, 34 и в центре города на ул. Валовой, 15.