На пороге банка в Кропивницком ночью сработало взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Неизвестное взрывное устройство сработало в 00:22. В результате был поврежден стеклопакет на входе в банк и банкомат.

Незначительные технические повреждения также получили автомобили, припаркованные в момент взрыва у здания.

Из-за взрыва никто из людей не пострадал.

Событие квалифицированно как хулиганство.

Напомним, что ранее неизвестный устроил взрыв в отделении финучреждения Райффайзен Банк Аваль на Троещине в Киеве.

Как сообщала "Страна", в ночь на 26 апреля во Львове неизвестные повредили два отделения "Форвард Банка". Неизвестные разбили окна в двух отделениях банка на ул. Владимира Великого, 34 и в центре города на ул. Валовой, 15.