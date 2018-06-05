Предстоящий чемпионат мира по футболу в России, который начнется 14 июня, станет восьмым в истории для сборной Польши. Национальная сборная наших соседей выступит в группе "Н" вместе с Сенегалом, Колумбией и Японией.

На Мундиаль собирается много польских фанов футбола, и МИД страны выпустил для них специальную памятку - порадник о том, как обезопасить себя во время мирвого первенства от различных угроз.

Специальные советы для болельщиков на своем сайте опубликовал МИД Польши.

В справочнике размещены контактные данные польских консульских учреждений, информация о правилах въезда и пребывании в России и советы по личной безопасности на время турнира.

Фото: msz.gov.pl

"В России существует угроза терактов, и она может возрасти в связи с чемпионатом мира по футболу, который начинается 14 июня. Нельзя исключать терактов в городах-хозяевах турнира. Особую осторожность надо соблюдать на стадионах, в секторах болельщиков, а также в общественном транспорте", - говорится в справочнике.



Также, полякам категорически посоветовали не ездить на Северный Кавказ и в Крым.

"Помните, что Польша не признала аннексию Россией крымского полуострова и не имеет возможности предоставить гражданам, которые проживают там, польскую консульскую помощь. В связи с этим категорически не рекомендуем путешествия в Крым", - утверждают авторы советов.

Ранее "Страна" сообщала, что травмированный в финале ЛЧ Салах попал в заявку сборной Египта на ЧМ-2018.

Также мы рассказывали, что Скотленд-Ярд потребовал от болельщиков - хулиганов сдать загранпаспорта перед ЧМ-2018 в России.