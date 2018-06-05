Уволенного 29 мая на основании поданного им заявления об отставке судью Шевченковского райсуда Киева Олега Линника в коллегии по делу об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины заменила Лидия Щебуняева.

Об этом свидетельствуют результаты повторного автораспределения в данном производстве, размещенные на портале "Судебная власть".

Из них следует, что на следующий день после вынесения решения Высшим советом правосудия об увольнении Линника, был произведен новый "авторозподил" освободившегося места в судебной тройке.

30 мая жребий определил Щебуняеву в качестве единственной судьи, которая полномочна войти в состав коллегии по громкому делу об убийстве журналиста. Дело в том, что большая часть судей Шевченковского райсуда ранее уже принимала участие в рассмотрении ходатайств в данном производстве на этапе досудебного расследования, а еще часть - неполномочны либо без соответствующей специализации.

Щебуняева была переведена на работу в Шевченковский райсуд Киева указом президента Петра Порошенко в апреле 2015 года в рамках программы по переводу судей с временно оккупированных территорий. До лета 2014 года Лидия Леонидовна отправляла правосудие в Харцызском горсуде Донецкой области.

В Шевченковском райсуде она входит в состав коллегий судей, которые рассматривают по сути громкие уголовные дела по обвинениям в отношении экс-главы ГФС Романа Насирова и полковника ВСУ Ивана Безъязыкова. В августе 2017 года по жалобе адвоката Александра Кротенко в отношении Щебуняевой Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство.

Таким образом, обновленный состав коллегии по судей по делу об убийстве Олеся Бузины, в совершении которого обвиняются выходцы из националистической среды Киева Андрей Медведько и Денис Полищук, включает в себя следующих судей: председательствующий Евгений Сидиров и "боковые" судьи Татьяна Левицкая и Лидия Щебуняева.

Следующее заседание суда в данном производстве назначено на 7 июня.

Ранее "Страна" писала, как отставка судьи Линника может затормозить суд по делу Бузины. Также мы сообщали, что уголовное производство о расстреле оппозиционного журналиста ушло в суд без указания заказчика совершения преступления.